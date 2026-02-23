Ликвидировано открытое горение в здании автосервиса в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Ликвидировано открытое горение в здании автосервиса в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Крупный пожар в автосервисе произошел 23 февраля. ЧП случилось в здании, которое расположено на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино.

По данным ведомства, горела мансарда, которая позднее обрушилась на площади 700 квадратных метров. Спустя время возгорание удалось локализовать.

До этого огонь охватил административное здание на улице Матмасовской в Тюмени. Горели несколько этажей, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Позднее пожарные ликвидировали возгорание.