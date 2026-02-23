Форма поиска по сайту

23 февраля, 15:37

Транспорт

Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы 24 и 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы 24 и 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим горожанам посоветовали по возможности перенести поездки на личном автомобиле на другой день и пересесть на метро.

В случае, если отказаться от поездок на машине невозможно, тогда водителей попросили выделить больше времени на дорогу, а также заранее распланировать маршрут в навигаторе и быть готовым его скорректировать.

Ранее водителей предупредили об ограничении движения транспорта на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово с 24 февраля до 31 октября. Это связано со строительством инженерных сетей.

В частности, в период с 01:30 до 05:30 с 24 по 26 февраля в районе дома 75, строения 2 будет закрыта для движения одна полоса с обустройством временного уширения. С 3 марта до 31 октября на том же участке будет перекрыто две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.

