23 февраля, 15:37Транспорт
Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы 24 и 25 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы 24 и 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В связи с этим горожанам посоветовали по возможности перенести поездки на личном автомобиле на другой день и пересесть на метро.
В случае, если отказаться от поездок на машине невозможно, тогда водителей попросили выделить больше времени на дорогу, а также заранее распланировать маршрут в навигаторе и быть готовым его скорректировать.
Ранее водителей предупредили об ограничении движения транспорта на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово с 24 февраля до 31 октября. Это связано со строительством инженерных сетей.
В частности, в период с 01:30 до 05:30 с 24 по 26 февраля в районе дома 75, строения 2 будет закрыта для движения одна полоса с обустройством временного уширения. С 3 марта до 31 октября на том же участке будет перекрыто две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.