Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:32

Политика

Куба выразила готовность защищать свои воды после инцидента с катером США

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

МВД Кубы выразило готовность защищать территориальные воды страны на фоне инцидента с американским катером около кубинского побережья. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Перед лицом нынешних вызовов Куба подтверждает свою готовность защищать территориальные воды, основываясь на том, что национальная оборона является одной из основных опор кубинского государства в защиту своего суверенитета и стабильности в регионе", – отметили в МВД.

Компетентные органы Кубы продолжают расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шесть пострадали.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер поручил соответствующим органам начать расследование. Оно будет проходить в сотрудничестве с федеральными, штатными и правоохранительными партнерами.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика