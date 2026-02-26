Куба выразила готовность защищать свои воды после инцидента с катером США

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

МВД Кубы выразило готовность защищать территориальные воды страны на фоне инцидента с американским катером около кубинского побережья. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Перед лицом нынешних вызовов Куба подтверждает свою готовность защищать территориальные воды, основываясь на том, что национальная оборона является одной из основных опор кубинского государства в защиту своего суверенитета и стабильности в регионе", – отметили в МВД.

Компетентные органы Кубы продолжают расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шесть пострадали.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер поручил соответствующим органам начать расследование. Оно будет проходить в сотрудничестве с федеральными, штатными и правоохранительными партнерами.