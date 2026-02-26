Временные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Шереметьево временно ограничивали прием и отправку самолетов. Это было связано с действием сигнала "ковер", сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Подчеркивалось, что в связи с этим могут фиксироваться задержки в обслуживании рейсов и изменения в расписании. При этом на данный момент самолеты летают согласно расписанию.

Пассажирам рекомендовали проверять актуальный статус своего рейса через ресурсы авиакомпаний – онлайн-табло, сайт, приложение, call-центр, чат-бот.

БПЛА атаковали Москву в четверг, 26 февраля. В общей сложности было нейтрализовано 13 дронов, которые летели на столицу.

Из-за угрозы временно приостанавливали работу столичные аэропорты – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, и воздушное сообщение восстановлено.