Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и пожара в подмосковной Икше

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Уголовное дело возбуждено после травмирования трех человек в результате взрыва газа и пожара в жилом доме в Икше, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Московской области.

Дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Причины случившегося устанавливаются, на месте работают следователи и криминалисты. Кроме того, в планах проведение допросов и назначение судебных экспертиз.

Также по факту случившегося проверку организовала Дмитровская городская прокуратура. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, ведомство оценит, соблюдались ли требования к содержанию внутридомового газового оборудования и своевременно ли проводились регламентные работы и техобслуживание.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на привлечение виновных к ответственности, а также на защиту жилищных прав граждан. На место случившегося выезжал Дмитровский городской прокурор Алексей Приходченко.

Взрыв газа, за которым последовал пожар, произошел в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше 27 февраля. На втором этаже вспыхнула трехкомнатная квартира, а также кровля дома по всей площади.

По данным МЧС по Московской области, из соседней квартиры в окно выпрыгнули мужчина и 10-летний ребенок, они были переданы медикам. Третий пострадавший госпитализирован с ожогами. При этом в самой квартире, предварительно, никого не было.