Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 16:59

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и пожара в подмосковной Икше

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Уголовное дело возбуждено после травмирования трех человек в результате взрыва газа и пожара в жилом доме в Икше, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Московской области.

Дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Причины случившегося устанавливаются, на месте работают следователи и криминалисты. Кроме того, в планах проведение допросов и назначение судебных экспертиз.

Также по факту случившегося проверку организовала Дмитровская городская прокуратура. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, ведомство оценит, соблюдались ли требования к содержанию внутридомового газового оборудования и своевременно ли проводились регламентные работы и техобслуживание.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на привлечение виновных к ответственности, а также на защиту жилищных прав граждан. На место случившегося выезжал Дмитровский городской прокурор Алексей Приходченко.

Взрыв газа, за которым последовал пожар, произошел в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше 27 февраля. На втором этаже вспыхнула трехкомнатная квартира, а также кровля дома по всей площади.

По данным МЧС по Московской области, из соседней квартиры в окно выпрыгнули мужчина и 10-летний ребенок, они были переданы медикам. Третий пострадавший госпитализирован с ожогами. При этом в самой квартире, предварительно, никого не было.

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика