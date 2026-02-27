Навка рассказала, как обсуждает с Песковым политику

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Фигуристка и постановщик ледовых шоу Татьяна Навка призналась, что иногда обсуждает с мужем, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, политические темы. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Больше это как разговор с учителем, который мне что-то объясняет, делится новостями. Я, конечно, далека от политики, но читаю новости, интересуюсь, иногда спорю", – отметила Навка.

Она также призналась, что Песков является самым строгим критиком ее спектаклей. Себя при этом фигуристка сравнила с Золушкой, которая "встретила своего принца и трудилась всю жизнь".

Ранее Песков рассказывал, что впервые увидел Навку на дне рождения друга. По словам представителя Кремля, в тот момент его будто ударило током. При этом он отметил, что после этого события они не виделись год.