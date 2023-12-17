Путин рассказал историю о родительской любви

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Владимир Путин поделился историей о том, как его родители отказались от покупки квартиры для себя, выбрав первый автомобиль для сына-студента. Об это он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент рассказал историю юности. Мама будущего главы государства получила лотерейный билет, который стоил тогда 30 копеек. Оказалось, что это счастливый билет, и мама выиграла машину "Запорожец".

"По тем временам это было немало, особенно для нашей семьи, которая жила очень скромно", – вспоминает президент Путин.

По его словам, получению автомобиля предшествовал семейный совет в котором участвовали родители и он. Родители могли продать билет и на вырученные деньги купить кооперативную квартиру. Однако родители все-таки решили купить машину для сына-студента.

"Конечно, возник вопрос: "Может быть, его продать и купить кооперативную квартиру?". Я думал, что так и будет. Мама вдруг говорит: "Возьмем машину, пусть сынок ездит". Запомнил слово в слово. Для меня и сегодня это удивительно. Ну вот, что такое мама. Мама!" – заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин признался, что в нулевые годы ему была свойственная наивность, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.