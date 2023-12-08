Путин заявил, что чувствует стремление людей в России к солидарности

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на церемонии по случаю Дня героев Отечества заявил, что чувствует стремление россиян к солидарности.

По его словам, миллионы жителей страны полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать по справедливости.

"Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности", – признался президент.

Также российский лидер назвал честь, чувство долга, беззаветную любовь к Родине определяющими качествами в сегодняшней ситуации.

Ранее сообщалось, что уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину составляет 78,5%. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного с 27 ноября по 3 декабря.

Опрос провели среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 процентного пункта и составил 75,8%.

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства