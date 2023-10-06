Уровень доверия россиян Путину составил 77%

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Уровень доверия граждан Владимиру Путину за последнюю неделю снизился на 0,3 процентного пункта и составил 77%. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос был проведен с 25 сентября по 1 октября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77% участников опроса (минус 0,3 процентного пункта), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 процентного пункта и составляет 73,6%", – говорится на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что 48,5% опрошенных одобряют деятельность российского правительства, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 51,1% граждан. О доверии главе кабмина рассказали 60,2% опрошенных.

Также стало известно о доверии главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,5% (минус 1,9 процентного пункта), лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 28,1% (плюс 1,8 процентного пункта), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 14,9% (минус 1,3 процентного пункта), а председателю фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7,5% (без изменений).

Поддерживают "Единую Россию" 38,5% опрошенных, КПРФ – 10,5%, ЛДПР – 9,5%, "Справедливую Россию – За правду" – 5,1%, "Новых людей" – 4,7%.

В августе уровень доверия россиян Путину составлял 76,7%. В исследовании принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 1,4 процентного пункта, до 72,6%.

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