Путину доверяют 78,5% граждан России

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Уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину составляет 78,5%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного с 27 ноября по 3 декабря. Данные центра изучения общественного мнения опубликованы на его сайте.

Опрос провели среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 процентного пункта и составил 75,8%.

Также стало известно, что работу российского кабмина одобряют 51,4% опрошенных (+1,7 процентного пункта), а деятельность его главы Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (+1 процентный пункт). Премьеру доверяют 61,9% россиян.

Вместе с тем ВЦИОМ спросил у граждан об их отношении к руководителям парламентских партий. Выяснилось, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (-0,6 процентного пункта), главе "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 27,9% (-1,5 процентного пункта), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (+1,3 процентного пункта), главе "Новых людей" Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,6 процентного пункта).

Уровень поддержки граждан "Единой России" составил 39,8%, КПРФ – 10,4%, ЛДПР – 9,2%, "Справедливой России – За правду" – 4,3%, "Новых людей" – 5%.

Неделей ранее уровень доверия россиян к Путину также составлял 78,5%. На вопрос об одобрении деятельности российского президента положительно ответили 75,2%. Работу правительства одобряли 49,7% респондентов, а деятельность Мишустина – 52,3%.

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