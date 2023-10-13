Путину доверяют 78,3% опрошенных ВЦИОМ россиян

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Доверие к Владимиру Путину испытывают 78,3% из 1 600 опрошенных жителей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, размещенного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доля тех, кто заявил о недоверии к российскому лидеру, составила 17,8% человек.

Деятельность действующего президента РФ одобряют 74,9% респондентов, 15% сообщили, что имеют противоположное мнение.

Участие в опросе приняли россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 2 по 8 октября 2023 года.

До этого уровень доверия граждан к Путину за последнюю неделю снизился на 0,3 процентного пункта и составил 77%. Тогда ВЦИОМ аналогичным образом опросил 1 600 жителей России. Об одобрении деятельности Путина тогда заявили 73,6% участников исследования.

