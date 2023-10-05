Доля отказавшихся от телевидения россиян выросла за пять лет в три раза

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В России прошел опрос общественного мнения, показавший, что число россиян, не смотрящих телевизор, с 2018 года выросло более чем в три раза. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает ТАСС.

По его словам, людей, которые смотрят только телевизор, становится меньше. Пять лет назад признавались, что телевидение смотрят, а в интернете не сидят, 23%. Сейчас еще меньше – 16%. А вот число активных интернет-пользователей, которые не смотрят телевидение, наоборот, выросло в три раза, с 13 до 31% с 2018 года.

"Конечно, есть и совсем счастливые люди, которые не пользуются ни тем ни другим, но таких в 2023 году осталось всего 2%", – добавил он.

Ранее глава ВЦИОМ заявил, что на фоне событий последних нескольких лет порядка 20 миллионов россиян "ушли в себя".

По данным социологов, после начала спецоперации на Украине население РФ разделилось на несколько категорий. Так, для одних СВО стала долгожданным событием, которое позволило пойти на фронт, для других – шоком и стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Некоторые даже нашли в спецоперации возможность прилично заработать.