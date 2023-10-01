Глава ВЦИОМ заявил о 20 миллионах "ушедших в себя" россиян

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На фоне событий последних нескольких лет порядка 20 миллионов россиян "ушли в себя". Об этом сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РБК.

По данным социологов, после начала спецоперации на Украине российское общество разделилось на несколько категорий. Так, для одних СВО стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться, для других – шоком и стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Некоторые в том числе нашли в спецоперации возможность прилично заработать.

При этом, как отметил Федоров, в последние пять лет в российском обществе преобладает тревожность, так как в этом время страна находилась в сложном социально-психологическом состоянии, в том числе из-за СВО, пандемии коронавируса, пенсионной реформы.

В подобных условиях, по мнению главы ВЦИОМ, "столичная Россия" начала "уходить в себя". Это является адаптационным процессом, добавил эксперт. Численность "столичной России" Федоров оценил в 20 миллионов человек.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 61% из 1,6 тысячи опрошенных россиян считают лиц, признанными в РФ иностранными агентами, предателями Родины. Помимо этого, 40% опрошенных заявили о готовности пересмотреть свое отношение к СМИ, если его признают иностранным агентом.

До этого стало известно, что уровень доверия граждан России Владимиру Путину составляет 77,2%. Опрос был проведен с 14 по 20 августа. В нем поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.