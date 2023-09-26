Более 60% опрошенных россиян назвали иноагентов предателями Родины – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 61% из 1,6 тысячи опрошенных россиян считают лиц, признанными в РФ иностранными агентами, предателями Родины. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На вопрос о том, кто такие иностранные агенты, шесть из десяти россиян (61%) выбирают вариант "скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране", – говорится в сообщении.

Порядка 16% выбрали вариант "борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных".

Исключительно положительное мнение об иноагентах имеют только 6% респондентов, отрицательное – 33%. Еще 22% заявили, что имеют нейтральное мнение, 34% выбирают, как относиться к иноагентам в зависимости от ситуации.

Помимо этого, 40% опрошенных заявили о готовности пересмотреть свое отношение к СМИ, если его признают иностранным агентом, 34% перестали бы получать из него информацию.

Ранее Минюст РФ предложил указывать в реестре иноагентов их псевдонимы. Меру предлагают распространить не только на физических, но и на юридических лиц, если их наименование когда-либо менялось.

