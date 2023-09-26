Суд оштрафовал политолога Кагарлицкого за неуказание статуса иноагента

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов)

Столичный Савеловский суд обязал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) выплатить 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас Кагарлицкий проходит по уголовному делу об оправдании терроризма. Верховный суд Республики Коми

оставил его в СИЗО.

В конце июля в отношении Кагарлицкого было возбуждено дело по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

Его адвокат Сергей Ерохов уточнял, что поводом для начала уголовного дела стал пост Кагарлицкого о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Позже Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.