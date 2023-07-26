Дело против Кагарлицкого возбудили из-за поста о теракте на Керченском мосту в 2022 году

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)

Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) стал его пост о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ерохов.

"Управление ФСБ России по Республике Коми посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в телеграм-канале Бориса Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту, и возбудило уголовное дело", – цитирует адвоката ТАСС.

При этом сам Кагарлицкий не согласен с обвинениями следователей и не признает вину.

Как ранее сообщил Ерохов, Кагарлицкому вменяют вину по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета"). При этом главной целью политолога, по словам его адвоката, было желание "показать реальные проблемы, с которым сталкивается РФ".

После задержания социолога доставили в Сыктывкар. Там же обвиняемому 26 июля будет избрана мера пресечения.

