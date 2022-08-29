Политик Гозман задержан в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Леонид Гозман"

В столице задержали признанного в России иноагентом политика Леонида Гозмана, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной для задержания стали опубликованные политиком несколько постов в соцсетях.

По данным собеседника агентства, Гозман обвиняется в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, ему грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток. В настоящее время он находится в Тверском ОВД Москвы.

Ранее МВД РФ объявило в розыск политика Леонида Гозмана, признанного в России иноагентом.

До этого Минюст внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов в начале мая 2022 года. Вместе с ним в реестр попали Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь и другие.