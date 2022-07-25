Адвокат Гозмана сообщил, что политика уберут из списка федерального розыска

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Признанного в России иноагентом политика Леонида Гозмана исключат из списка федерального розыска, заявил его адвокат Михаил Бирюков.

"Следователь пообещал, что его снимут с федерального розыска: его место пребывания известно, он не скрывается, неоднократно являлся на допросы. Оснований для розыска нет", – сообщил защитник политика РИА Новости.

По словам адвоката, он вместе с Гозманом приезжал на допрос в Следственный комитет РФ, однако допрос перенесли. Позже Гозмана задержали в метро из-за объявления в розыск и доставили в СК РФ. После этого его отпустили и пообещали убрать из списка розыска.

Уточняется, что Леонид Гозман имеет статус подозреваемого по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства"), при этом меры пресечения нет. Как считает защитник политика, Гозман пропустил срок подачи уведомления.

Ранее МВД РФ объявило в розыск политика Леонида Гозмана, признанного в России иноагентом.

До этого Минюст внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов в начале мая 2022 года. Вместе с ним в реестр попали Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь и другие.