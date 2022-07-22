Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона

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Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно заключен под стражу по обвинению в распространении фейков о российской армии, экстремизме и призывах к агрессивной войне, сообщает "Интерфакс".

"Судом удовлетворено ходатайство в отношении Дмитрия Гордона об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу заочно", – сообщили в Басманном суде Москвы.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

До этого СК РФ возбудил в отношении Гордона уголовные дела по части 2 статьи 354, пункта "б" части 2 статьи 282, пункта "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия. Также журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения.

Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.