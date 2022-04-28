СК РФ даст оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона

Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона,
сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, будет дана правовая оценка законности распространения этих книг в РФ.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко, телеведущей Натальи Мосейчук, а также журналиста Дмитрия Гордона.
В отношении Гордона уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 354, пункта "б" части 2 статьи 282, пункта "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
Уточняется, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия. Также журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона
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