СК РФ даст оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона,

сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, будет дана правовая оценка законности распространения этих книг в РФ.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко, телеведущей Натальи Мосейчук, а также журналиста Дмитрия Гордона.

В отношении Гордона уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 354, пункта "б" части 2 статьи 282, пункта "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Уточняется, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия. Также журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.