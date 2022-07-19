МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Карточка Гордона появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства.

"Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК", – говорится в базе ведомства.

При этом не уточняется, о каком уголовном деле идет речь.

Ранее СК РФ возбудил в отношении Гордона уголовные дела по части 2 статьи 354, пункта "б" части 2 статьи 282, пункта "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия. Также журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения.

Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.