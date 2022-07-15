МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

МВД России объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева, признанного в России иноагентом, сообщает ТАСС.

"Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК", – говорится в базе розыска МВД.

О какой статье идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ создал реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В него внесены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

По закону Минюст РФ может вносить людей в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление. Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.