Минюст РФ исключил из реестра филиалов и представительств иностранных НПО 15 организаций

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Министерство юстиции России исключило из реестра филиалов и представительств иностранных НПО 15 учреждений из-за нарушений законодательства РФ, сообщается на сайте ведомства.

"Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации", – отмечается в заявлении.

Ранее в России появился реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление.

Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.

