В ГД предложили запретить ряд НКО, получающих средства из недружественных стран

Фото: Агентство "Москва"/ Пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя генпрокурора Игоря Краснова письмо с предложением ликвидировать НКО, получающие средства из недружественных стран. Об этом сообщает RT.

В обращении говорится, что на фоне западных санкций против российских юридических и физических лиц правительство РФ расширило список недружественных стран.

При этом, как уточнил Федоров, в данный перечень вошло значительное число стран, которые на протяжении последних лет активно финансировали российские НКО, ведущие политическую деятельность внутри РФ. Согласно действующему законодательству они должны определять себя в качестве выполняющих функцию иноагента.

Парламентарий подчеркнул, что на фоне последних событий очевидно, что недружественные страны, которые финансируют НКО, добиваются дестабилизации в РФ политической и экономической ситуации.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот – граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.