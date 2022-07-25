Адвокат Гозмана связал его задержание с технической ошибкой по делу о двойном гражданстве

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Признанный в РФ иноагентом политик Леонид Гозман был задержан в Москве по технической ошибке из-за неотмененного федерального розыска по старому делу о двойном гражданстве, заявил его адвокат Михаил Бирюков.

"Гозман был задержан сегодня на входе в метрополитен. В настоящее время он ожидает конвоя. По моему мнению, задержание является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском Гозмана по старому делу о двойном гражданстве", – приводит ТАСС его слова.

По словам защитника, дело должно быть прекращено в ближайшее время из-за отсутствия состава преступления.

Ранее МВД РФ объявило в розыск политика Леонида Гозмана, признанного в России иноагентом.

До этого Минюст внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов в начале мая 2022 года. Вместе с ним в реестр попали Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь и другие.