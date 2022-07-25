Политика Леонида Гозмана объявили в розыск

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МВД РФ объявило в розыск политика Леонида Гозмана, признанного в России иноагентом. Это следует из базы данных ведомства.

Как следует из базы данных, Гозман "разыскивается по статье УК". В совершении какого преступления подозревается политик, неизвестно.

Минюст внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов в начале мая 2022 года. Вместе с ним в реестр попали Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь и другие.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом). Он также разыскивается по уголовной статье.

