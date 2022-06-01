Зампрокурора Новосибирской области объявлена в розыск за взятку – СМИ

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Заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявлена в федеральный и международный розыск по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Кузьменок заочно предъявили обвинение.

Ранее СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело о получении взятки в размере миллиона рублей главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым.

Там отметили, что взятка была получена от представителя коммерческой организации в 2016–2018 годах за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества.

