Главу Агаповского района Челябинской области подозревают в получении крупной взятки

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Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело о получении взятки в размере 1 миллиона рублей главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым, сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Агаповского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", – говорится в сообщении.

Там отметили, что взятка была получена от представителя коммерческой организации в 2016–2018 годах за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества.

В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее сообщалось, что начальнику отдела по противодействию коррупции челябинской таможни уральского управления ФТС Владимиру Гефелю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Его вину подтверждают показания свидетелей, а также результаты расследования сотрудников ФСБ России.

