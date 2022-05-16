Главу отдела противодействия коррупции челябинской таможни обвинили во взяточничестве

16 мая, 18:45
Фото: телеграм-канал "112"
Начальнику отдела по противодействию коррупции челябинской таможни уральского управления ФТС Владимиру Гефелю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, сообщает ТАСС.
"Избрать в отношении Владимира Гефеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2022 года", – огласила решение судья.
Она отметила, что вину Гефеля подтверждают показания свидетелей, а также результаты расследования сотрудников ФСБ России.
В феврале в Самаре правоохранители задержали троих представителей нефтебазы "МО ТНП" при попытке дачи взятки, среди них был сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова. У них изъяли 18 миллионов рублей, которые были предназначены для офицера ФСБ "за общее покровительство". Возбуждено уголовное дело.
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