Сын замглавы МВД Зубова задержан по делу о взятке – Хинштейн

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В Самаре правоохранители задержали троих представителей нефтебазы "МО ТНП" при попытке дачи взятки, среди них был сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"В результате спецоперации, проведенной вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". В числе задержанных – сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ", – написал Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что сумма в 18 миллионов рублей была предназначена для офицера ФСБ "за общее покровительство". Помимо данной суммы, по словам депутата, задержанные обещали каждый месяц платить по 5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

На данный момент, как уточнил Хинштейн, все трое задержаны на двое суток, но, учитывая тяжести обвинения, нет сомнений, что следствие будет ходатайствовать об аресте.

"Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов-ст. не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын – не знал. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков", – заключил Хинштейн.

Ранее Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя регионального управления Росимущества Николая Пешкова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.