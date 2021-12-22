Уголовное дело возбудили против мэра Краснодара за получение взятки

12:33
Фото: krd.ru
Уголовное дело возбудили против мэра Краснодара Андрея Алексеенко по статье о получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По информации ведомства, находясь в должности первого заместителя главы региона, он в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за беспрепятственную выдачу заключения для возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе.
"В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция задержала вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. По информации СМИ, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, задержанного в 2019 году по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки.
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