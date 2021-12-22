Уголовное дело возбудили против мэра Краснодара за получение взятки

Фото: krd.ru

Уголовное дело возбудили против мэра Краснодара Андрея Алексеенко по статье о получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По информации ведомства, находясь в должности первого заместителя главы региона, он в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за беспрепятственную выдачу заключения для возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе.

"В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. По информации СМИ, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, задержанного в 2019 году по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки.

