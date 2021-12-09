Экс-председателю думы Чукотки предъявили обвинение в превышении полномочий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывшему председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Маслов задержан сегодня утром при вылете в Москву из Анадыря и помещен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что общий ущерб бюджету от действий Маслова составил 8,9 миллиона рублей, эта сумма может вырасти до 12,5 миллиона рублей.

Также парламентарий опубликовал ответ Следственного комитета на свое обращение, в котором говорится, что экс-председателя думы Чукотки также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства.