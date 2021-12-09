Экс-председателю думы Чукотки предъявили обвинение в превышении полномочий

02:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бывшему председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
"Маслов задержан сегодня утром при вылете в Москву из Анадыря и помещен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Хинштейн уточнил, что общий ущерб бюджету от действий Маслова составил 8,9 миллиона рублей, эта сумма может вырасти до 12,5 миллиона рублей.
Также парламентарий опубликовал ответ Следственного комитета на свое обращение, в котором говорится, что экс-председателя думы Чукотки также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: