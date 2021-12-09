Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02:59

Экс-председателю думы Чукотки предъявили обвинение в превышении полномочий

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывшему председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Маслов задержан сегодня утром при вылете в Москву из Анадыря и помещен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что общий ущерб бюджету от действий Маслова составил 8,9 миллиона рублей, эта сумма может вырасти до 12,5 миллиона рублей.

Также парламентарий опубликовал ответ Следственного комитета на свое обращение, в котором говорится, что экс-председателя думы Чукотки также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать