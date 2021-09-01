Дело о превышении полномочий завели на врио начальника истринского ИВС

11:45
Уголовное дело о превышении полномочий завели на временно исполняющего обязанности начальника ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета.
По версии оперативников, беглецам помогли. В материалах дела говорится, что кто-то отключил камеры, а окошки, через которые арестантам передают еду, не были закрыты.
В итоге сбежали пять человек. Четверо уже задержаны. На свободе остается обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди.
МВД увеличило вознаграждение за информацию, которая поможет в поисках, до 1,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: