Дело о превышении полномочий завели на врио начальника истринского ИВС

Уголовное дело о превышении полномочий завели на временно исполняющего обязанности начальника ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета.

По версии оперативников, беглецам помогли. В материалах дела говорится, что кто-то отключил камеры, а окошки, через которые арестантам передают еду, не были закрыты.

В итоге сбежали пять человек. Четверо уже задержаны. На свободе остается обвиняемый в убийстве бизнесмена Александр Мавриди.

МВД увеличило вознаграждение за информацию, которая поможет в поисках, до 1,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.