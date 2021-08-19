Очевидцы сообщили, что видели в Подольске пятого беглеца из подмосковного ИВС

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В полицию Подольска обратилась женщина, которая заявила, что видела мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что данную информацию проверяют правоохранители.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек, которые, применив, предположительно, гаечный ключ, открутили замки дверей. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

11 августа полиция задержала первых двух сбежавших заключенных из изолятора в Истре. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними по подозрению в укрывательстве были задержаны двое арендаторов – мужчина и женщина.

Позже третий беглец Николай Тетеря сам сдался полиции, явившись в отделение городского округа Истра.

18 августа был задержан четвертый заключенный, сбежавший из ИВС в Истре. Александра Бутнару обнаружили в одном из поселков Новгородской области.

