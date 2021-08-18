Опубликовано видео допроса четвертого сбежавшего из ИВС в Истре

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Ранее в среду, 18 августа, Бутнару задержали в одном из поселков Новгородской области. На данный момент принимаются меры к его этапированию в СИЗО Подмосковья.

11 августа полиция задержала первых двух сбежавших заключенных из изолятора в Истре. Ими оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они укрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними по подозрению в укрывательстве были задержаны двое арендаторов – мужчина и женщина.

Позже третий беглец Николай Тетеря сам сдался полиции, явившись в отделение городского округа Истра.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек, которые, применив, предположительно, гаечный ключ, открутили замки дверей. В их числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

