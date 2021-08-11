В Подмосковье задержали двоих заключенных, сбежавших из изолятора в Истре – МВД

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Полиция задержала двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре. Об этом в среду, 11 августа, сообщает портал МВД-медиа.

Уточняется, что оперативники обнаружили 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану на съемной квартире в Подольске.

"Сотрудниками ГУУР МВД России, ФСБ России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Подольск в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что вместе с бежавшими заключенными в квартире находились двое арендаторов – мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Сейчас продолжается розыск остальных участников побега.

Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. По предварительным данным, в одной из камер не закрыли окно для передачи еды. В результате им удалось раскрутить болты на двери, пройти через весь изолятор и сбить замок на воротах.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

