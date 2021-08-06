Суд арестовал двоих сотрудников ИВС в Истре после побега заключенных

Фото: СК РФ

Суд отправил в СИЗО на два месяца двоих сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пять заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк Следственного комитета.

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", – рассказала представитель главка Ольга Врадий.

Как сообщалось ранее, оба сотрудника подозреваются в превышении должностных полномочий, которое привело к побегу. Соответствующее преступление предусмотрено частью 3 статьи 286 УК РФ.

Утром 6 августа пятеро подсудимых, одним из которых является Александр Мавриди, сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.

За помощь в поиске Мавриди МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что обратившимся с какой-либо информацией, которая может привести к задержанию преступника, гарантируются конфиденциальность и безопасность.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.



В СК рассказали о задержании сотрудников истринского ИВС после побега заключенных