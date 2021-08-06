13:40
Фото: СК РФ
Полиция начала служебную проверку из-за побега заключенных из ИВС в Истре. Информация об этом появилась на сайте подмосковного управления МВД.
"Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС ОМВД России по Истре, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции", – заявили в региональном главке МВД.
В случае если будут выявлены доказательства вины полицейских, они понесут наказание, предусмотренное законодательством.
Ранее стало известно, что пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В связи с инцидентом возбуждены уголовные дела.
Ситуация также находится на контроле прокуратуры Подмосковья.
Полиция предпринимает действия для розыска и задержания сбежавших. Дополнительные посты и заслоны размещены в наиболее вероятных местах передвижения беглецов. Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.
В числе сбежавших – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, а также в причастности к некоторых иным уголовным делам. Кроме того, на воле оказались четверо привлекаемых к уголовной ответственности за кражи.
Дополнительные посты поставили в местах вероятного движения сбежавших из ИВС в Подмосковье
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