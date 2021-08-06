Уголовные дела возбуждены после побега заключенных из ИВС в Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками ИВС Истры, откуда сбежали пятеро заключенных.

Кроме того, МВД возбудило уголовное дело о побеге. Рассматривается вопрос о его передаче в СК.

Как сообщает РИА Новости, информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты. Все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших.

Ранее стало известно, что пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В город выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи. По данным следователей, они сбежали с помощью гаечного ключа.

В отношении Мавриди возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.

