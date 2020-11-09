СК возбудил еще одно дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

10:25
Фото: СК РФ
Еще одно уголовное дело возбуждено после убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольгу Врадий.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении Александра Мавриди и его сообщников, подозреваемых в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере", – заявила Врадий.
Она подчеркнула, что это уголовное дело соединено в одно производство с делом об убийстве. В ближайшее время Мавриди будет предъявлено обвинение.
Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали предпринимателя и его гражданскую жену.
Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.
По данным СК, в результате длительного удержания Маругов согласился подписать договоры о продаже трех квартир общей стоимостью более 55 миллиардов рублей. В итоге имущество потерпевшего перешло в собственность участников организованной группы.
Во время убийства бизнесмена Маругова с ним отдыхали родители и сын
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