СК возбудил еще одно дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

Фото: СК РФ

Еще одно уголовное дело возбуждено после убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольгу Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении Александра Мавриди и его сообщников, подозреваемых в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере", – заявила Врадий.

Она подчеркнула, что это уголовное дело соединено в одно производство с делом об убийстве. В ближайшее время Мавриди будет предъявлено обвинение.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали предпринимателя и его гражданскую жену.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

По данным СК, в результате длительного удержания Маругов согласился подписать договоры о продаже трех квартир общей стоимостью более 55 миллиардов рублей. В итоге имущество потерпевшего перешло в собственность участников организованной группы.

