Бывшая жена бизнесмена Маругова подтвердила, что его убили

Фото: instagram.com/alexmarugov

Бывшая жена бизнесмена Владимира Маругова Татьяна подтвердила, что его убили, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 ноября неизвестные взяли в заложники мужчину и женщину на территории их домовладения и потребовали выдать им хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы.

По возвращении на место происшествия выяснилось, что мужчину убили из арбалета, а сами злоумышленники сбежали. По данным агентства, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов. Его экс-супруга подтвердила этот факт.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с насильственной смертью Маругова.

СМИ называют Маругова мясным королем – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.