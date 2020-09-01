Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Татарстане

17:08
Фото: телеграм-канал Mash
Предприниматель из города Бугульма Республики Татарстан получил огнестрельное ранение, а после скончался в больнице. Мужчине было 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по республике.
Отмечается, что по подозрению в совершении преступления правоохранительными органами был задержан иностранный гражданин. Им оказался мужчина 54 лет, проживавший в городе Самаре.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. По версии следствия, он проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые ранения шеи и рук.
Виновного в убийстве ребенка в Саратове приговорили к пожизненному сроку
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