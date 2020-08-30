Полиция задержала жителя Ногинска, который насмерть забил знакомого ножкой от табуретки

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Сотрудники полиции задержал в Богородском городском округе подозреваемого в убийстве собутыльника, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Уточняется, что он забил своего знакомого ножкой от табуретки.

"В отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого убийстве знакомого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнила Врадий.

Уточняется, что подозреваемый находился на дачном участке своего 45-летнего друга в одном из СНТ в городе Электроугли. Между ними возник конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары ножкой от табуретки по голове и различным частям тела, а также проникающие ножевые колото-резаные ранения грудной клетки. Мужчина скончался на месте происшествия.

"Было осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", – добавила Врадий.

Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово в отношении 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в июле подозреваемый вместе со своей знакомой и ее 35-летним сыном приехали на берег реки Пахры. После распития спиртных напитков мужчина решил перепарковать автомобиль, но завяз.