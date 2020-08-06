Бетонная плита насмерть задавила ребенка в Астрахани

00:25
Фото: СУ СК России по Астраханской области
В Астрахани 11-летний ребенок погиб под упавшей бетонной плитой. Трагедия произошла на детской площадке.
Как сообщает областное следственное управление СК РФ, по факту случившегося была организована проверка.
"Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты", – рассказали в пресс-службе.
По имеющимся данным, трагедия случилась 5 августа вечером на детской площадке во дворе дома 29, корпус 1, на улице Яблочкова. Ребенок играл на детской площадке и лазал по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите.
"В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка", – сообщили в СК.
Там пояснили, что от полученных травм мальчик скончался на месте.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее 10-летний мальчик погиб от удара током. Инцидент случился в Пушкинском городском округе. Следственный комитет продолжает выяснение обстоятельств гибели ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: