Бетонная плита насмерть задавила ребенка в Астрахани

Фото: СУ СК России по Астраханской области

В Астрахани 11-летний ребенок погиб под упавшей бетонной плитой. Трагедия произошла на детской площадке.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, по факту случившегося была организована проверка.

"Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты", – рассказали в пресс-службе.

По имеющимся данным, трагедия случилась 5 августа вечером на детской площадке во дворе дома 29, корпус 1, на улице Яблочкова. Ребенок играл на детской площадке и лазал по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите.

"В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка", – сообщили в СК.

Там пояснили, что от полученных травм мальчик скончался на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 10-летний мальчик погиб от удара током. Инцидент случился в Пушкинском городском округе. Следственный комитет продолжает выяснение обстоятельств гибели ребенка.