10-летний мальчик погиб от удара током в Пушкинском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело десятилетнего мальчика обнаружили 16 июля в деревне Левково Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В настоящее время Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели.

"Предварительно установлено, что погибший, гуляя вместе с друзьями, нашел строительную рулетку, которую в ходе игры закинул на высоковольтные электрические провода. В результате мальчика ударило током, и он скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

По данным СК, тело ребенка обнаружили около недостроя с термическими повреждениями от воздействия электричеством. Ведется доследственная проверка.

Ранее футболиста клуба "Знамя Труда" ударила молния, в результате чего он попал в больницу. Спортсмен был введен в искусственную кому, через несколько дней игрок пришел в себя.