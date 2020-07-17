Перенесшего удар молнии футболиста "Знамя Труда" выписали из больницы

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Фото: instagram.com/fcztofficial
Голкипер клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуева Антон Заборовский, в которого попала молния, выписан из больницы.
Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Игорь Майоров, 16-летнего футболиста забрали родители.
"Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры", – сказал Майоров.
Инцидент произошел 4 июля во время тренировки. В результате удара молнии Заборовский попал в реанимацию.
Вратарь был введен в искусственную кому, через несколько дней игрок пришел в себя.
Первую помощь игроку оказал тренер команды Антон Басов, который сделал искусственное дыхание и массаж сердца.
Ранее на Украине женщину ударила молния через розетку. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Во вратаря ФК "Знамя Труда" ударила молния во время тренировки
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