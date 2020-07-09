Церковь загорелась в Вологодской области из-за удара молнии

Фото: МЧС по Вологодской области

Купол недействующей церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области загорелся. Причиной возгорания стало попадание молнии, заявили РИА Новости представители областного ГУ МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в экстренном ведомстве. "Около 17 часов произошло возгорание из-за попадания молнии в купол церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кичменгском городке в Вологодской области", – говорится в заявлении пресс-службы.

По данным спасателей, возгорание удалось ликвидировать в районе 19 часов.

Ранее в Томской области после удара молнии сгорела деревянная церковь. С возгоранием боролись более 30 человек и десяток машин.