Пожар произошел в деревянной церкви в Сергиевом Посаде

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Пожар произошел в деревянной церкви в подмосковном Сергиевом Посаде ликвидирован, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС.

Возгорание случилось в деревне Взглядьево, его площадь составила около 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Еще один пожар был в больнице в городе Зеленодольск в Татарстане. Три человека погибли, трое пострадали.

Очаг находился в палате на первом этаже здания сосудистого отделения. Пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице нет.