Пожар произошел в деревянной церкви в Сергиевом Посаде

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Пожар произошел в деревянной церкви в подмосковном Сергиевом Посаде ликвидирован, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС.
Возгорание случилось в деревне Взглядьево, его площадь составила около 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Еще один пожар был в больнице в городе Зеленодольск в Татарстане. Три человека погибли, трое пострадали.
Очаг находился в палате на первом этаже здания сосудистого отделения. Пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице нет.