Церковь из всемирного наследия ЮНЕСКО сгорела на Гаити

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На Гаити сгорела королевская церковь, которая была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.

Огонь охватил церковное здание в ночь на понедельник. Известно, что пожар полностью уничтожил купол, диаметр которого достигает порядка 30 метров.

В настоящее время причина возгорания остается неизвестной, однако версия о коротком замыкании уже исключена.

Отмечается, что храм был возведен по приказу Анри I в начале XIX века вблизи города Кап-Аитьен. Собор, а также крепость Лаферьер и другие здания ансамбля образуют Национальный парк, признанный в 1982 году достоянием человечества.

В августе 2018 года огонь охватил Успенскую церковь XVIII века, расположенную в Кондопоге. После ЧП останки храма законсервировали, а часть бревен захоронили. Сообщалось, что работы по ее восстановлению должны начаться в 2020 году.