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Культура

09:44

Сгоревшую церковь в Кондопоге начнут восстанавливать в 2020 году

культура

Фото: ТАСС/Илья Тимин

Сгоревшую Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге начнут восстанавливать в 2020 году. В настоящее время специалисты работают над проектом реставрации одного из главных памятников русского деревянного зодчества.

"Проект тяжелый в силу того, что сведений, обмеров было не так много и, по сути, здания нет. Никогда не надо торопиться с проектом, для меня, когда сдвигаются сроки проектирования, это не страшно, потому что проект - это основа строительства. Наоборот, это говорит о том, что проектировщик понимает значимость этого и сдвигает сроки", – цитирует ТАСС главу департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Романа Рыбало.

Успенская церковь сгорела в августе 2018 года. После ЧП останки церкви законсервировали, а часть бревен захоронили – все это используют при реставрации. После пожара сохранилось 17 венцов алтарного прируба и отдельные конструктивные элементы.

По данным центра по охране объектов культурного значения Карелии, Успенская церковь была "выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы". Церковь являлась одной из самых высоких деревянных построек в России – ее высота составляла 42 метра. Последнее богослужение здесь провели в августе 2015 года. Последние годы в помещении работал муниципальный краеведческий музей Кондопоги.

Храм был построен из сосны. Средний диаметр бревен 35-40 см, диаметр некоторых достигал 85 см.

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